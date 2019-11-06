استحواذ على 10% من إجمالي سوق النكهات في منطقة الخليج لـ «إي إف إف»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشركة الإماراتية لنكهات وروائح الطعام «إي إف إف» عن خططها للاستحواذ على حصة سوقية تقدر بـ 10% من قطاع صناعة المنكهات الغذائية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة. وكانت «إي إف إف» قد افتتحت منشأة لإنتاج نكهات وروائح الطعام في المنطقة الحرة بجبل علي باستثمار أولي يبلغ 15 مليون درهم.

وقال بيهروز كازيمي، رئيس مجلس إدارة «إي إف إف»: تعتبر النكهات المكونات الرئيسية لجميع الصناعات الغذائية، وتعتمد في صناعتها على الإبداع والتكنولوجيا وحاسة التذوق، مع مراعاة التنوع الثقافي للعادات الغذائية. نسعى للاستحواذ على 10% من إجمالي سوق النكهات في منطقة الخليج البالغة قيمته 300 مليون دولار.