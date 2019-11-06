توقعات بتطور دور الرؤساء التنفيذيين للمعلومات 2020

المصدر: دبي - البيان

توقع كريستيان رايلي، نائب الرئيس وكبير مسؤولي التكنولوجيا، شركة «سيتركس»، تطور دور الرؤساء التنفيذيين للمعلومات بحلول العام المقبل، وقال: يلعب الرئيس التنفيذي الجديد للمعلومات دوراً مهماً في التغيير، كما أنه يساعد على إزالة الحواجز النهائية القائمة بين تكنولوجيا المعلومات والأعمال، في حين سيركز الرئيس التنفيذي الجديد للمعلومات على سبب الحاجة للتكنولوجيا في المقام الأول، بدلاً من النظر في الأساليب المختلفة لاعتمادها.

كما توقع نهاية جهود التحول الرقمي، وقال: شهدت جهود التحول الرقمي ضجة كبيرة هذا العام. ويمكن للشركات أن تواصل العمل لتحقيق التحول الرقمي لسنوات عدة دون الوصول إلى المكان أو النتيجة المرغوبة. وقد حان الوقت لفصل الواقع عن هذه الضجة.