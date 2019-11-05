«إيرباص» تبيع 350 طائرة لشركات آسيوية

المصدر: باريس- د ب أ

تلقت شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص» طلبيات من شركات الطيران الآسيوية لشراء أكثر من 350 طائرة منذ أغسطس الماضي، لتتفوق على منافستها الأمريكية «بوينغ»، والتي تعاني تداعيات قرار سلطات السلامة الجوية في العالم وقف تشغيل طائرات طراز بوينغ 737 ماكس.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الصفقة الأكبر التي فازت بها «إيرباص» جاءت في الشهر الماضي عندما طلبت شركة «آندي جو» الهندية للطيران منخفض التكاليف شراء 300 طائرة من الطائرات ذات الجسم الضيق بقيمة تتجاوز 33 مليار دولار وفقاً للأسعار الرسمية. كما أكدت شركتا «فيت جيت أفياشن» و«سيبو إير» صفقتي شراء عدد من طائرات إيرباص خلال الأيام الماضية.

ونقلت «بلومبرغ» عن موقع الإنترنت الرسمي لشركة بوينج إنها لم تتلق طلبات شراء أكثر من 16 طائرة خلال الشهور الثلاثة الماضية. وتركزت طلبات شراء «إيرباص» على طراز إيه 320 نيو وإيه 330 نيو ذات الجسم الواسع.