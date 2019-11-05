«الاتحاد للطيران» تبني بيئة عمل حديثة عبر «مايكروسوفت أوفيس 365»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «مايكروسوفت»، أن «الاتحاد للطيران»، تبنت برنامج «مايكروسوفت أوفيس 365»، بهدف تعزيز أسس التعاون المشترك، وتوسيع نطاق الإنتاجية، من أجل تمكين موظفي مجموعة «الاتحاد للطيران» من تحقيق أقصى طاقاتهم.

يذكر أن «الاتحاد للطيران»، تمتلك قوى عاملة تضم 20 ألف موظف من أكثر من 150 دولة مختلفة، يعملون على خدمة 18 مليون مسافر سنوياً، وتغطي الاتحاد من خلال مركزها في أبوظبي، أكثر من 80 وجهة حول العالم، وتتمثل أهم أهدافها، في المضي قدماً نحو تحقيق التحول الرقمي، عن طريق تعزيز أتمتة العمليات، وتمكين الموظفين عبر تبني أفضل منصات التعاون والاتصال.

وقال مايك بابامايكل نائب الرئيس لشؤون التقنية والابتكار في الاتحاد للطيران: تفخر المجموعة بمواصلة تمكين موظفيها ليكونوا أكثر ابتكاراً، وتسعى لتوفير بيئة عمل محفزة ومجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية الذكية، التي تسهم في خلق تجارب فريدة ومثالية للمسافرين.