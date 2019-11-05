11% زيادة إيرادات «ريان إير هولدنجز»

المصدر: برلين- د ب أ

أعلنت شركة «ريان إير هولدنجز» للطيران منخفض التكاليف ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي إلى 1.15 مليار يورو، بما يعادل 1.02 يورو لكل سهم مقابل 1.15 مليار يورو، بما يعادل 0.98 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه، زادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول بنسبة 11% إلى 5.39 مليارات يورو، في حين زادت المبيعات 5% إلى 3.74 مليارات يورو، في حين وصل عدد ركاب الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 86 مليون راكب بأسعار تذاكر أقل بنسبة 5% نتيجة تراجع الطلب على رحلاتها في بريطانيا وفائض الطاقة التشغيلية في ألمانيا والنمسا.

وأشارت الشركة إلى تأجيل تسلمها لأول طائرة من صفقة طائرات «بوينج 737 ماكس-200» من شركة «بوينغ».