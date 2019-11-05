«العربية للسيارات» تكافئ عملاء «ماي رينو أب»

المصدر: دبي- البيان

تقوم «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والموزع الحصري لعلامة «رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، بمكافأة عملائها الذين يقومون بإحالة أصدقائهم وأقاربهم ومعارفهم من خلال تطبيق رينو (My Renault App).

ويراعي تصميم هذا التطبيق سعادة وراحة العملاء، حيث يتيح لهم إدارة جميع احتياجاتهم من «رينو» في مكان واحد، بما في ذلك حجز الخدمة، وطلب قطع الغيار والاتصال بخدمة العملاء وفرق ما بعد البيع. وتتم الآن مكافأة مستخدمي التطبيق بمبلغ 250 دولاراً (920 درهماً)، يمكنهم الاستفادة منها لشراء المنتجات والخدمات المتاحة من خلال التطبيق.

وكل ما يتعين عليهم القيام به هو إحالة الأشخاص الذين يعرفونهم، عن طريق توجيه الدعوات لهم لشراء سيارات «رينو». وتبدي «رينو» دائماً اعتزازاً بقاعدة عملائها، وتقدم هذا العرض لهم تقديراً على التزامهم، ولتعزيز ولائهم للعلامة التجارية.