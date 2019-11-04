هيلينكس شيبينغ نيوز»: «موانئ دبي العالمية» تعيد صياغة الشحن العالمي

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر موقع «هيلينكس شيبينغ نيوز» الشبكي أن مجموعة «موانئ دبي العالمية» تُعيد صياغة الشحن العالمية في المحيط الهندي وما بعده.

ونشر الموقع القبرصي المتخصص في شؤون التجارة البحرية والشحن عبر السفن تقريراً، أمس، عن «موانئ دبي العالمية»، ورصد فيه النشاط المكثف الذي تقوم به المجموعة في إبرام اتفاقيات التعاون مع مختلف الموانئ العالمية، وأيضاً صفقات الاستحواذ التي تجريها في كافة أرجاء العالم.

وأوضح أن الشركات الأمريكية كانت تقليدياً هي التي تضطلع بتنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية للموانئ في المحيط الهندي، إلا أن الوضع قد تغير الآن مع بروز اسم «موانئ دبي العالمية» ونزولها إلى الساحة، فباتت قادرة فعلياً على تغيير مشهد التجارة البحرية في المحيط الهندي وغيره من مناطق الشحن البحري حول العالم.