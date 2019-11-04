دبي مقصد المطاعم العالمية

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي افتتاحات عديدة لسلسلة مطاعم عالمية، خلال الفترة الأخيرة وقبل موعد اقتراب إكسبو 2020، آخرها افتتاح سلسلة «واخة» المطاعم الشهيرة والمتخصصة بأطباق الشينواري والمأكولات الأفغانية الصحيّة، فرعها الجديد في شارع جميرا في دبي، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز حضورها في السوق والوصول إلى مجموعة جديدة من العملاء.

وقال محمد عزام، الشريك المؤسس في مطعم «واخة»: «طموحنا الدائم هو تقديم أفضل المأكولات الأفغانية وأطباق الشينواري الصحيّة والطازجة لعملائنا الكرام والخالية من التوابل أو الزيوت المهدرجة. كما نسعى باستمرار إلى توفير أفضل تجربة طعام ممكنة لجميع زوار مطاعمنا، حيث بات بإمكان العملاء الآن اختيار طبقهم الخاص، وإعداده عبر اختيار مجموعات مختلفة من النكهات وأساليب الطهي، بالإضافة إلى تسمية الطبق والاحتفاظ بوصفته الخاصة».