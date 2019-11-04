معالجة عملية قرصنة أخفت تصنيف 20 مليون تطبيق على «آب ستور»

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

كشف تقرير أعدته شركة «آب فيجرز» لأبحاث سوق التطبيقات، عن اختفاء تصنيف أكثر من 20 مليون تطبيق على متجر «آب ستور» التابع لشركة «أبل»، نتيجة تعرض المتجر لعملية قرصنة معلوماتية خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير، فإن تصنيف الكثير من التطبيقات والألعاب التي طورتها شركات كبرى مثل «غوغل» و«مايكروسوفت» و«هولو» و«ديزني» وسلسلة مقاهي «ستارباكس» الأمريكية بسبب هذا العملية. وبحسب شركة «أبل» فإن عملية القرصنة بدأت يوم 23 أكتوبر الماضي، وتم حل المشكلة يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب «آب فيجرز» فإن هذه المشكلة أثرت على مستخدمين في 155 دولة، حيث كانت الولايات المتحدة الأشد تضرراً منها بحذف تصنيف أكثر من 10 ملايين تطبيق فيها، وجاءت أستراليا في المركز الثاني في قائمة الدول المتضررة حيث اختفى تصنيف 2.7 مليون تطبيق.