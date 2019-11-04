11 الجاري انطلاق مهرجان 11.11 العالمي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

كشفت «علي إكسبريس»، منصة التسوق العالمية عبر الإنترنت والتابعة لمجموعة «علي بابا»، عن الدليل الأساسي لمهرجان 11.11 العالمي للتسوق الذي ينطلق عند منتصف ليل 11 نوفمبر 2019، ويستمر لمدة 48 ساعة. وبإمكان المتسوقين الاستفادة من فرصة كسب واستبدال العملات مقابل القسائم من خلال إضافة المنتجات إلى عربات التسوق.

وقال مات زانغ، المدير الإقليمي لدى «علي إكسبريس» في منطقة الشرق الأوسط: تعتبر المنطقة من الأسواق المهمة للغاية بالنسبة لنا في «علي إكسبريس»، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل قيمة ممكنة مع أفضل المنتجات للمستهلكين لإثراء حياتهم وتزويدهم بأكبر قدر ممكن من التسهيلات.

ويتيح المهرجان فرصة اقتناء العديد من المنتجات الأساسية، مع صفقات وتخفيضات مميزة.