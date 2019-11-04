عادات تهدد سلامة مستخدمي الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

حذرت شركة «كاسبرسكي» من عادات يقوم بها المستخدمون يومياً على شبكة الإنترنت، لكنها يمكن أن تؤثر سلبياً، وخاصة من ناحية الأمن الرقمي على الشبكة العنكبوتية.

وذكرت الدراسة أن جميع الناس في الوقت الحاضر، أصبحوا متصلين بالإنترنت، ومعتادين على ممارسة مجموعة من السلوكيات الروتينية، حيث إن ثمّة عادات مثل التحقّق من رسائل البريد الإلكتروني، وصفحات التواصل الاجتماعي في بداية اليوم، وهذه تُعتبر عادات صحية، لكنها تحمل معها بعض المشكلات.

نصائح

ووضعت «كاسبرسكي» مجموعة من النصائح والتوصيات لاتباعها: أولها، التأني قبل تنزيل التطبيقات، ففي بعض الأحيان يُعجب المستخدم ببعض التطبيقات التي يمكننا تنزيلها، إلى درجة أنه ينسى التفكير في ما وراء زر «أوافق» قبل الضغط عليه، وتكمن المشكلة في أن الكثير من الأذونات التي تُمنح للتطبيقات، يمكن أن تُلحق الضرر بالمستخدم، كمحو الاجتماعات المهمة من التقويم، أو تسجيل فيديوهات أو التقاط صور سراً، أو الحصول على دفتر عناوين الاتصال. لذا، على المستخدم قراءة الشروط والأحكام بتمعّن.

توصية

وأوصت الدراسة بإغلاق الحاسوب عند الابتعاد عنه، فعلى المستخدم إغلاق حاسوبه، وضبط الإعدادات بحيث تتطلب إدخال كلمة مرور للعودة إليه. ومن المهم الحرص على إنشاء كلمة مرور قوية لحماية جهازه. كما أوصت بعدم تجاهل التحديثات، حيث يبحث المطورون والباحثون باستمرار في التطبيقات الشائعة عن ثغرات ونقاط ضعف، فينبغي للمستخدم ألا يرفض الإشعارات المتعلقة بالتحديثات، كيلا يترك نظامه في خطر، لذلك، عليه تثبيت التحديثات أولاً بأول، ضماناً لنظام أكثر أمناً.