استبيان: البيانات سبب مهم لنجاح الشركات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكدت نتائج استبيان أعدته شركة «ألتيريكس» المتخصصة في تحليل البيانات، أن البيانات هي أحد الأسباب المهمة لنجاح الشركات في الإمارات، ودفع أعمالها إلى الأمام. شمل الاستبيان 500 شركة تعمل في الدولة، وقامت خلاله الشركة بتسليط الضوء على دور البيانات والتحليلات في قيادة أعمالها إلى الازدهار، في زمن يعتمد بصورة كبيرة على البيانات.

وحسب الاستبيان، اتفق 79 % من المشاركين على أن البيانات هي أحد الأصول المهمة للشركات لدفع أعمالها إلى الأمام، وهي النقطة التي تؤكد أن الشركات تستفيد من مصادر البيانات الضخمة في كافة قطاعاتها وأقسامها الداخلية.

وبالنسبة للشركات التي تستفيد من البيانات لتكوين تصوّر أوضح، أفاد 41 % من المشاركين، بأن الشركات الكبيرة تستفيد من البيانات لزيادة الإنتاجية، فيما قال 36 % إن البيانات ساعدتهم في تكوين صورة أوضح عن عملائهم، وأكد 34 % فائدة البيانات في تحقيق الوفورات والكفاءة للقسم أو للشركة ككل.

وقال عبود غانم، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «ألتيريكس»: لا شك أن البيانات هي المفتاح الرئيس لدفع نجاح أعمال الشركات في كافة أنحاء الإمارات. يحتاج كل عامل بيانات، بغض النظر عن مدى فطنته الفنية، أن يكون قادراً على العثور بسهولة على المعلومات الموجودة تحت تصرفه وفهمها، وأن تكون لديه المرونة اللازمة لإعداد البيانات، ومزجها وتحسينها وتحليلها من أكثر من مصدر، وكذلك القدرة على تشغيل النماذج التحليلية بسهولة، من خلال منصة تعاونية ومحكومة.