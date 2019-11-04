ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة بالصين في سبتمبر

المصدر: بكين - د ب أ

ذكرت الجمعية الصينية لتجار السيارات في تقرير لها أمس أن مبيعات السيارات المستعملة قفزت بنسبة 7.4% في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» التي أوردت النبأ بأنه تم إعادة بيع إجمالي 1.31 مليون سيارة مستعملة في سبتمبر الماضي.

وخلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر الماضيين، تم بيع 10.59 ملايين سيارة مستعملة. وبلغ معدل نمو مبيعات السيارات المستعملة 14.6 نقطة مئوية أسرع من مبيعات السيارات الجديدة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأشار تقرير شينخوا إلى مواصلة سوق السيارات المستعملة نشاطها لتصبح محركاً جديداً لتحفيز سوق السيارات.