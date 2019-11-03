مصر تدرس تصنيع سيارة كهربائية

المصدر: البيان الإلكتروني

باتت مصر قريبة من تصنيع سيارة كهربائية في اطار مساعيها لتخفيف الزحام عن طرقاتها ، وفق ما أعلن وزير قطاع الأعمال في مصر هشام توفيق، الذي أكد أن وزارته تقترب من الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى، الخاصة بتصنيع سيارة كهربائية محلياً.

وقال توفيق في تصريحات نشرتها صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، الأحد، إنه أجرى عدة مشاورات لبحث التعاون لإنتاج وتصنيع السيارة الكهربائية في مصر.

وتابع: "إحدى الشركات الصينية هي من ستتولى إعداد دراسة الجدوى للمشروع، على أن يتم البدء في خطوات الإنتاج بمصانع شركتي النصر والهندسية للسيارات في حلوان عقب الانتهاء من دراسة الجدوي للمشروع".

وأوضح الوزير: "نستهدف إعادة إحياء صناعة السيارات في مصر من خلال شركة النصر لصناعة السيارات، التي تعد أول الشركات المنتجة للسيارات بالبلاد".

ولم يكشف الوزير أي تفاصيل عن مواصفات السيارة، أو الموعد المتوقع لبدء إنتاجها في مصر.

وتعد "النصر"، التي افتتحت في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، أول شركة لإنتاج السيارات في مصر والشرق الأوسط، وارتبط اسمها لعقود بتصنيع مركبات "فيات" بالشراكة مع العملاق الإيطالي.