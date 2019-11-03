«فيزا» تعزز أمن المدفوعات بقدرات تقنية مبتكرة

المصدر: برشلونة - البيان

أطلقت «فيزا» حزمة مبتكرة من القدرات التقنية الأمنية للمساعدة على مكافحة وتعطيل عمليات الاحتيال في قطاع المدفوعات، لتحدث بذلك نقلة نوعية في مستويات الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال في المنطقة.

جاء ذلك خلال قمة «فيزا» لأمن المدفوعات 2019 والتي انعقدت في مدينة برشلونة الإسبانية. وقال هيكتور رودريغيز، رئيس قسم المخاطر في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «فيزا»: تجمع قدرات أمن المدفوعات الجديدة بين المدفوعات والتقنيات الإلكترونية الذكية والرؤى والخبرات المكتسبة من التحقيقات في الخروقات الأمنية.