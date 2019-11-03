«دو» أفضل شركة في تمكين المرأة

المصدر: دبي - البيان

حصدت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جائزة مجلة «ذا إنتروبرنير الشرق الأوسط» كأفضل شركة في مجال تمكين المرأة، وذلك على هامش فعاليات «مؤتمر رايز: منتدى إنجازات المرأة 2019»، في فندق ذا سوفيتيل بالم بدبي، تقديراً لجهودها الكبيرة على صعيد دعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين المرأة في مكان العمل.

تسلّم الجائزة نيابةً عن «دو» عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة، في حفل توزيع الجوائز، الذي جرى تنظيمه بعد المؤتمر، الذي حضره مجموعة من المفكرين والشخصيات العامة البارزة، بما في ذلك رئيسة وزراء أستراليا السابقة، جوليا جيلارد، والرياضي والمغامر إريك واينماير، الذي كان أول شخص كفيف يصل إلى قمة جبل إفرست.

وقال عثمان سلطان: تمثل مسألة تمكين المرأة في مكان العمل واحدة من الأهداف الاستراتيجية التي حرصنا على الالتزام بها انطلاقاً من إيماننا المطلق بالإمكانات الهائلة التي تمتلكها المرأة وقدرتها على صنع الفارق في بيئة العمل بما يتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. إن سعادة رأس المال البشري هي العنصر الأكثر أهمية لنجاح أعمالنا ونموها.