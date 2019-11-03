ساندويتش مجاني لعملاء «صب واي» بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

تحتفل سلسلة مطاعم «صب واي» باليوم العالمي للساندويتش، حيث ستتاح الفرصة للزوار في جميع أنحاء الإمارات للحصول على هدية مجانية فور زيارتهم فروع «صب واي» المنتشرة بكل أنحاء الدولة، حيث تقدم مطاعم «صب واي» عند شراء ساندويتش بحجم 6 بوصات، ساندويتشاً آخر مجاناً.

وقال هشام غزال، مدير التسويق الإقليمي لشركة «صب واي» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: نلتزم بتقديم وجبات لذيذة وذات مكونات صحية التي من الممكن تصميمها وفقاً لمذاقاتهم.

وفي اليوم العالمي للساندويتش، نشكر زوارنا على ولائهم لعلامتنا التجارية وحرصهم على اختيار الطعام الجيد. ونحن وسط مسيرة تطور شيقة التي تشمل تقديم تصميم جديد لمطاعمنا وتطوير منتجات جديدة، إضافة إلى تعزيز عملياتنا وتوفير تجربة عملاء جديدة، فضلاً عن تعزيز التزامنا بتقديم مأكولات صحية وطازجة وبمتناول الجميع.