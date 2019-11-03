«فوسون» تشتري علامة «توماس كوك»

المصدر: بكين - أ ف ب

اشترت المجموعة الصينية «فوسون» العلامة التجارية لشركة «توماس كوك» مقابل 11 مليون جنيه استرليني (14.2 مليون دولار) بعد أسابيع على إفلاس الشركة البريطانية للسياحة والسفر.

وتسبب إفلاس «توماس كوك» في سبتمبر بخسارة 22 ألف وظيفة في أنحاء العالم وإطلاق أكبر عملية من نوعها في بريطانيا لإعادة مواطنين منذ الحرب العالمية الثانية. وتكفلت الحكومة بإعادة قرابة 140 ألف سائح.

وكانت الشركة البريطانية التي انطلقت قبل 178 عاماً قد أعلنت إفلاسها في سبتمبر بعد فشل محاولة لتأمين 250 مليون دولار من جهات خاصة مستثمرة. ومجموعة «فوسون» المسجلة في بورصة هونغ كونغ، والتي كانت أكبر مالك للأسهم في «توماس كوك» وتملك أيضاً عملاق السياحة الفرنسي كلوب ميد، تراجعت في اللحظة الأخيرة عن صفقة لإنقاذ الشركة المثقلة بالدين.

وبموجب صفقة الشراء، ستمتلك «فوسون» الآن حقوق العلامة التجارية لتوماس كوك، وكذلك سلسلة فنادق كاسا كوك وكوكس كلوب، وفق بيان للمجموعة.