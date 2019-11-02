حدائق بابل المعلّقة في أيقونة من الصلب والزجاج في دبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تتشكّل على ضفاف قناة دبي المائية بمنطقة الخليج التجاري بدبي، أيقونة معمارية فريدة من نوعها، وتحاكي التصميم الهندسي لحدائق بابل المعلقة، أحد عجائب الدنيا.

وذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية، أن الأيقونة ستأخذ شكل برج من الصلب والزجاج اللامع، وهو حالياً ما زال قيد الإنشاء، على مقربة من معالم بارزة هناك، مثل برج خليفة ومول دبي.

وتعمل مجموعة «أمنيات» العقارية، مطورة المشروع مع «دورشستر» العالمية، إلى جانب عدد من أكبر أسماء شركات التصميم المعماري العالمية، في المشروع المرتقب الذي يحتضن فندقاً يحمل اسم «دورشستر»، إلى جانب طوابق سكنية بيعت بالكامل، رغم سعرها الباهظ، ويبلغ عددها 39 شقة فاخرة، فضلاً عن مطعم مشيد على السطح، وحوض سباحة في الهواء الطلق، ومركز متخصص في اللياقة البدنية.

وقالت «أمنيات» إنها ستزين المساحات العامة فور اكتمال أعمال البناء، بمجموعة من الأعمال الفنية المميزة، في حين ستوفر النوافذ التي ستمتد من الأرضية إلى السقف، فرصة الاستمتاع بمشاهدة الخليج التجاري والمراسي.

وأكدت أن إنجاز بناء أول فندق يحمل اسم العلامة التجارية الفاخرة لمجموعة فنادق «دورشستر» في الشرق الأوسط، سيكون بنهاية 2020، وفق الجدول الزمني، وتم إطلاق المشروع لأول مرة، خلال حفل أقيم بمركز دبي المالي العالمي قبل عامين.

وبالإضافة إلى بناء أول فندق لها في المنطقة، ستقوم «دورشستر» أيضاً بإدارة «ون بالم» في نخلة جميرا، ضمن برج أمنيات السكني الفاخر، الواقع على جزيرة نخلة في جميرا، والذي يعد مقر أغلى شقق بنتهاوس في دبي، والتي وصل سعرها إلى 102 مليون درهم.