الإمارات 30 عالمياً في عدد المليونيرات

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنّفَت الإمارات في المركز الـ 30 عالمياً على قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من المليونيرات حول العالم في 2019، والتي نشرتها اليوم مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

ويبلغ عدد المليونيرات الذي يعيشون في الإمارات العام الجاري 124,000 مليونير، وفقاً لإحصائية أجرتها المجلة.

وكانت صدارة قائمة هذا العام من نصيب الولايات المتحدة، حيث يعيش فيها 18,614,000 مليونير، فيما جاءت الصين ثانية بـ4,470,000 مليونير، واليابان ثالثة بـ 3,025,000 مليونير. وجاءت المملكة المتحدة في المركز الرابع بـ 2,460,000 مليونير، وألمانيا خامسة بعدد 2,187,000 مليونير.