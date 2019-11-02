«ستريت انسايدر»: دبي عنوان الرفاهية

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أكد موقع بريطاني أن دبي عنوان الرفاهية بلا منازع موضحاً أن نخلة جميرا على سبيل المثال تعد تحفة معمارية وهندسية باعتبارها أكبر جزيرة من صنع الإنسان في العالم فيما تعج الإمارة بالفنادق الفاخرة والمطاعم الراقية بالإضافة إلى المناظر الخلابة على ساحل دبي والنوادي الشاطئية.

وبحسب تقرير نشره موقع«ستريت انسايدر» فإن الإمارة تعد موطناً للجميع. فهي تحتضن نحو 200 جنسية فيما تعكس الموسيقى والطعام والموضة روحًا متعددة الثقافات، وهذا يجعلها الخيار الأفضل للوافدين. أما صحراؤها العربية فهي مثالية للمغامرة. حيث يمكن ركوب الدراجات الجبلية، والتزحلق على الكثبان الرملية، والغوص في أعماق البحار والاستمتاع برحلات السفاري الصحراوية. وهناك منتجع تزلج داخلي أيضًا طوله حوالي 90 قدمًا ومساحته حوالي 23000 متر مربع.

وأضاف التقرير أنه لا يوجد مكان في العالم يعج بناطحات السحاب والمناظر مثل دبي. فمنظر المدينة أشبه بمقطع من فيلم من أفلام المستقبل. فهي موطن برج خليفة -أطول مبنى قائم بذاته على الأرض. ويضم مرسى دبي أيضًا 4 من أطول المباني السكنية في العالم. وأيضا برج العرب المشيد على صورة شراع، والذي يعد واحداً من أطول الفنادق وأكثرها شهرة في العالم.

وأوضح الموقع البريطاني أن التسوق في دبي أشبه بزيارة مقهى في فرنسا. وهو بمثابة نشاط ترفيهي كما تستضيف المدينة مهرجانين ضخمين للتسوق وهما مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي فيما إنها موطن لثاني أكبر مركز تجاري في العالم.