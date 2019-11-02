«أبوظبي الوطنية للمعارض» تستضيف 15 فعالية خلال نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض استضافة مجموعة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات عبر مختلف القطاعات خلال نوفمبر الجاري في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ومركز العين للمؤتمرات ومن المتوقع أن تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار.

وسيستضيف «أدنيك» معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» من 11 ولغاية 14 نوفمبر وأيضا النسخة السابعة من برنامج «شباب أديبيك». وينطلق معرض ومؤتمر تبادل المطارات 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 25 وحتى 27 نوفمبر كما يستضيف المركز المؤتمر العالمي للجراحة الباطنية بدورته السابعة والثلاثين حتى 2 نوفمبر ومعرض نجاح 2019 ويختتم اليوم ومعرض «الرائحة السرية» من 36 إلى 28 نوفمبر.

وينطلق منتدى توطين 360 للطلاب في مركز العين للمؤتمرات 17 إلى 20 الجاري ويستضيف المركز حاليا معرض الأم والطفل الاستهلاكي ويستمر حتى 16 نوفمبر.