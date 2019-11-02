«التواصل» أهم ما تقدمه الإنترنت لسكان الإمارات

المصدر: إعداد – وائل اللبابيدي

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عبّر 72% من مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات عن أن التواصل مع العائلة والأصدقاء هو أهم ما قدمته لهم الإنترنت بحسب دراسة أجرتها «سيسكو» لتقنية المعلومات، فيما توقّعت الدراسة أن تكون «واي فاي» مسؤولة عن تدفق 59% من حركة مرور البيانات بحلول 2022.

مليار نسمة

عدد مستخدمي الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2022

39 %

من مستخدمي الإنترنت في الإمارات لا يتصورون إمكانية العمل بدون الإنترنت

61 %

من مستخدمي الإنترنت للاطلاع الدائم على أبرز الأحداث

7.649

ميجابايت شهرياً حجم البيانات لكل مستخدم إقليمياً 2022

13 مليار

جهاز متصل بشبكة «واي فاي» عالمياً 2018

6.7

ملايين عدد شحنات هواتف الجيل الخامس عالمياً بنهاية 2019

المصدر: البيان - تقرير «مؤشر شبكة سيسكو المرئية الضوء»