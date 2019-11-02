«رامادا داون تاون أبوظبي» يتصدّر 811 فندقاً بمجموعة ويندهام العالمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت مجموعة «ويندهام» العالمية أن فندق «رامادا داون تاون أبوظبي» هو الأفضل في محفظتها على مستوى العالم، والتي تضم آلاف الفنادق إضافة إلى 811 فندقاً من سلسلة «رامادا»، وذلك بعد حصوله على أعلى تقييم من قبل الإدارة المالية والإدارة العليا.

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق «رمادا داون تاون أبوظبي»، إن الفندق واصل أداءه الجيد بعد حصوله على الريادة في مجموعة ويندهام العالمية للعام الثاني على التوالي.

وأكد أن أداء الفندق منذ بداية العام الجاري كان قياسياً مع ارتفاع نسب الإشغال لمستويات جيدة، إلى جانب رضا العملاء والتقييمات المرتفعة على منصات الحجوزات عبر الإنترنت والمسؤولين من بين ما يزيد على 811 فندق رامادا على مستوى العالم في 63 دولة حول العالم.