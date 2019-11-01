عروض مميزة لمعارض المأكولات

المصدر: دبي- البيان

تواصلت، أمس، فعاليات المعارض الـ4 التي يحتضنها مركز دبي التجاري العالمي والمخصصة لقطاعات المأكولات والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.

وشهدت منصات المعارض أمس حضوراً واسعاً من أهم الأسماء المعروفة عالمياً والموزعين، وعشرات آلاف الزوار المهتمين بالتعرّف على أحدث التطورات في القطاع، وحضور المؤتمرات والعروض التقنية المبتكرة وفعاليات إطلاق المنتجات وغيرها من الجلسات الحوارية، التي تجمع الأخصائيين من أنحاء العالم.

وشهدت الفعالية، أمس، حوارات مهمة شملت العديد من المواضيع .

وتجتمع الأسماء المهمة في قطاع المأكولات والمشروبات على أرض مركز دبي التجاري العالمي، ضمن 4 معارض تخصصية متزامنة وهي: «جلف فود للتصنيع» بالإضافة للدورة الأولى من معرض الشرق الأوسط للعلامات التجارية والتراخيص ومعرض»يامكس الشرق الأوسط«المتخصص بقطاع الحلويات، و»سيفكس الشرق الأوسط» المخصص للمأكولات البحرية.