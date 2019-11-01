مطار رأس الخيمة يستقبل أولى رحلات «اورال»

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

استقبل مطار رأس الخيمة الدولي، أمس الأول أولى رحلات خطوط أورال للموسم السياحي الشتوي 2019 -2020، قادمة من مطار دوموديدوفو موسكو وعلى متنها 220 مسافراً، ضمن اتفاقية التعاون بين هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مع شركة «الاتحاد الدولي للسياحة ــ روسيا».

وتأتي الشراكة مع شركة «الاتحاد الدولي للسياحة- روسيا» انسجاماً مع الأعداد المتزايدة من زوار الإمارة القادمين من الأسواق الدولية الرئيسة بما فيها روسيا، حيث شهدت الإمارة نمواً نسبته 5% من إجمالي أعداد الزوار خلال العام الماضي حتى تاريخه، في حين شهد شهر أغسطس 2019 ذروة هذا النمو مع وصول أعداد الزوار إلى 117.995 زائر، وساهمت روسيا بشكل كبير في تسجيل هذا العدد القياسي من الزوار في شهر أغسطس، بنمو بلغت نسبته 25.%.

وكان في استقبال أول مجموعة من المسافرين الواصلين إلى رأس الخيمة، المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وراكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وسانجي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي؛ وبيتر باييت وطارق محمد، الرؤساء التنفيذيين لشركة «ديزرت أدفينتشر للسياحة»؛ وعدد من كبار الموظفين في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي: من خلال هذه الشراكة الجديدة التي ستتيح لنا تعريف السوق الروسية بالإمارة وتقديم باقة واسعة من الخيارات المريحة لزوارنا.