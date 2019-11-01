تعاون «الاتحاد للطيران» مع «أدنوك»

المصدر: أبوظبي - البيان

أقامت مجموعة الاتحاد للطيران هذا الأسبوع، حفلاً خاصًا في المقر الرئيسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» يهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الجهتين. ودُعي موظفو أدنوك حصريًا لحضور الحفل الذي أقيم في حديقة الاتحاد التي صممت خصيصًا في منطقة برج أدنوك الفاخر، واستمرت يومي 30 و31 أكتوبر.

واستمتع الحضور بالتصميم المبهر للحديقة ومنصات العرض التي حمل كل منها موضوعًا خاصًا، كما أقيمت الألعاب والسحوبات على الجوائز والعروض الخاصة.

واستعرضت الاتحاد للطيران تشكيلة من منتجاتها على متن الطائرة بما في ذلك حقيبة مستلزمات السفر «أكوا دي بارما»، وأتاحت للضيوف فرصة تذوق تشكيلة رفيعة من الأطعمة التي توفرها عبر قوائم الطعام على متن الطائرة. كما شاركت الاتحاد للعطلات أحدث الباقات الترفيهية والعروض على الأنشطة والجولات في أبوظبي، ومن بينها تجربة الغوص الجديدة لصيد اللؤلؤ.

وأقيمت منصة خاصة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 أبوظبي، لتسليط الضوء على الحدث الرياضي الأكبر في المنطقة، كما قدّم قسم الاتحاد للشحن عروضًا وخصومات خاصة لموظفي أدنوك. وحضر عدد من طياري الاتحاد للطيران وطاقم الضيافة الجوية فيها لتوفير الدعم خلال تلك المبادرة.