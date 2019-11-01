عجمان تشارك في سوق السفر

المصدر: عجمان- البيان

أنهت دائرة التنمية السياحية بعجمان استعداداتها للمشاركة في معرض سوق السفر العالمي الذي يقام في لندن 4 - 6 نوفمبر الجاري بهدف الترويج للإمارة كوجهة سياحية رائدة، وتنويع أسواقها السياحية وإبراز معالمها التاريخية والثقافية الغنية بالإضافة إلى عرض التطورات الجديدة التي تشهدها الإمارة سياحيا.

وتسعى الدائرة إلى تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية الإقليمية والعالمية عبر التواصل مع ممثلي الشركات السياحية الكبرى ووكالات السفر الدولية لتسيير رحلات سياحية منظمة في الإمارة إلى جانب الإطلاع على أحدث الخدمات والابتكارات المرتبطة بصناعة السياحة والتي يمكن الاستفادة منها في عجمان.

وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان: «سوق السفر العالمي منصة مثالية للقاء كبار المتخصصين في مجال السفر والمستثمرين والشركاء التجاريين في القطاع السياحي، وتبادل المعلومات حول أحدث الاتجاهات العالمية».