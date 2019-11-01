مساكن برج خليفة ومرسى دبي والنخلة الأكثر جذباً للتمويلات العقارية

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سجل سوق تمويل العقارات في دبي أداء جيداً منذ بداية العام الجاري.
ووفقاً لتحليل البيان الاقتصادي لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي برزت مناطق مشهورة بين أوساط المستثمرين كلاعب رئيس في زيادة زخم أداء سوق الرهن العقاري وأكثر العقارات وأوفرها حظاً في الحصول على تمويلات ضخمة من البنوك، حيث تفوقت مناطق برج خليفة ومرسى دبي ونخلة جميرا والثنية الخامسة والخليج التجاري وجميرا الأولى والثنية الثالثة في جذب صفقات التمويلات العقارية.
برج خليفة
532 شقة سكنية وتجارية
2.4 مليار درهم
مرسى دبي
705 شقق سكنية وتجارية
1.9 مليار درهم
نخلة جميرا
225 شقة سكنية وتجارية
1.1 مليار درهم
الثنية الخامسة
249 شقة سكنية
302 مليون درهم
الخليج التجاري
220 شقة سكنية
251 مليون درهم
جميرا الأولى
1 شقة سكنية
248 مليون درهم
الثنية الثالثة
227 شقة سكنية
232 مليون درهم
جبل علي الأولى
708 شقق سكنية
211 مليون درهم
القوز الرابعة
142 شقة سكنية
201 مليون درهم