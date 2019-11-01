مساكن برج خليفة ومرسى دبي والنخلة الأكثر جذباً للتمويلات العقارية

المصدر: إعداد - مشرق علي حيدر

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سجل سوق تمويل العقارات في دبي أداء جيداً منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً لتحليل البيان الاقتصادي لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي برزت مناطق مشهورة بين أوساط المستثمرين كلاعب رئيس في زيادة زخم أداء سوق الرهن العقاري وأكثر العقارات وأوفرها حظاً في الحصول على تمويلات ضخمة من البنوك، حيث تفوقت مناطق برج خليفة ومرسى دبي ونخلة جميرا والثنية الخامسة والخليج التجاري وجميرا الأولى والثنية الثالثة في جذب صفقات التمويلات العقارية.

برج خليفة

532 شقة سكنية وتجارية

2.4 مليار درهم

مرسى دبي

705 شقق سكنية وتجارية

1.9 مليار درهم

نخلة جميرا

225 شقة سكنية وتجارية

1.1 مليار درهم

الثنية الخامسة

249 شقة سكنية

302 مليون درهم

الخليج التجاري

220 شقة سكنية

251 مليون درهم

جميرا الأولى

1 شقة سكنية

248 مليون درهم

الثنية الثالثة

227 شقة سكنية

232 مليون درهم

جبل علي الأولى

708 شقق سكنية

211 مليون درهم

القوز الرابعة

142 شقة سكنية

201 مليون درهم