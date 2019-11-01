12 فعالية مجتمعية تنفذها «الاتحادية للجمارك»

المصدر: أبوظبي- البيان

نفذت الهيئة الاتحادية للجمارك 12 فعالية مجتمعية، في إطار خطتها السنوية للفعاليات المجتمعية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، بنسبة 67% من الفعاليات المستهدفة خلال العام بالكامل والبالغ عددها 18 فعالية مستهدفة.

وقال محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة، إن حرص الهيئة على تنفيذ تلك الفعاليات ينطلق من توجهات ومبادئ رؤية الإمارات 2021 في إطار تعزيز دور المؤسسات الحكومية في خدمة المجتمع وترسيخ قيم العطاء والتطوع والتعاون لدى العاملين في تلك المؤسسات.

وأضاف أن تنفيذ تلك المبادرات يعكس حرص الهيئة على تعزيز المسؤولية المجتمعية وبث روح التطوع والمشاركة الإيجابية لدى الموظفين، وإبراز دور الهيئة في مجال العمل الاجتماعي والخيري والارتقاء بمستوى سعادة المجتمع.

وتنوعت الفعاليات التي قامت الهيئة بتنفيذها لتشمل فعاليات ثقافية وأمينة ومعرفية وتوعوية وصحية وبيئة وقانونية ورياضية، بهدف نشر المعرفة وتعزيز الهوية الإماراتية والعربية وتوعية المجتمع بالأضرار الصحية والآثار السلبية للمخدرات على الشباب والمجتمع، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالصحة ودمج أصحاب الهمم فيه.