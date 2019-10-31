المستأجرون بالإمارات يتطلعون لمنازل أكبر

المصدر: دبي - البيان

أظهر استطلاع أجرته دوبيزل العقارية أن 83٪ من المستأجرين في الإمارات يتطلعون للانتقال إلى منزل جديد خلال الأشهر الستة المقبلة مع بحث ما يقرب النصف عن عقار أكبر حجماً حيث توفر زيادة المعروض المزيد من الخيارات أمام السكان.

وكشف «استطلاع» أجرته دوبيزل في أكتوبر 2019 عن الأسباب الرئيسة وراء الرغبة في الانتقال إلى منازل جديدة، حيث أشارت النتائج إلى أن غالبية الباحثين يتطلعون للانتقال إلى منزل أكبر حجماً في حين يبحث 37٪ عن منزل مماثل في الحجم و18٪ عن منزل أصغر.

وعند سؤالهم عن سبب رغبتهم في الانتقال كانت الأسباب الأكثر شيوعاً هي أن المستأجرين غير راضين عن الإيجار الحالي الذي يدفعونه 43٪ وأنهم غير راضون عن حالة المبنى أو المرافق 24٪، وأن يكونوا أقرب للعمل أو المدرسة 23٪، ولتغير الوضع العائلي 22٪.

وتبين أن الرغبة في العيش في المناطق الرئيسة كانت الأقل شعبية، حيث اختارها 9٪ فقط من المشاركين كأحد الأسباب الثلاث الأكثر أهمية وراء قرارهم بالانتقال. وأعرب أقل من ثلث المستطلعين عن رغبتهم في البقاء في المنطقة نفسها 28٪ مع تخطيط 57٪ للانتقال إلى منطقة جديدة، و16٪ إلى إمارة مختلفة.

وقال ماثيو جريجوري، رئيس دوبيزل العقارية، إن زيادة المعروض توفر للمستأجرين مجموعة أكبر من الخيارات والمرونة الكافية للبحث عن العقار الأنسب لأسلوب حياتهم ضمن حدود ميزانياتهم.