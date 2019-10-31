4 فرق جامعية تتنافس لبناء روبوت «الإمارات للألمنيوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس عن تنافس 4 فرق من الطلاب من جامعات الدولة على تصميم وبناء روبوت صناعي شبه مستقل أو طائرة بدون طيار لاستخدامها في مصاهر الشركة .

ويشارك في المسابقة فريقان من جامعة أبوظبي وفريق واحد من كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة هيريوت وات في دبي.

وتعمل الفرق على تطوير روبوت صناعي شبه مستقل أو طائرة بدون طيار قادرة على التقاط وتحليل الصور الحرارية للقذائف الفولاذية لخلايا الاختزال في خطوط إنتاج الشركة والتي تعد مهمة روتينية لمراقبة الحالة في خطوط الإنتاج ويتم تنفيذها حالياً من قبل أشخاص يتحتم عليهم المشي ساعات طويلة في أجواء غالباً ساخنة.

ومن المتوقع أن يكون الحل الجديد باستخدام روبوت أكثر كفاءة، والذي سيسهم بشكل ملحوظ في زيادة مستوى ودقة البيانات التي يتم جمعها، وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على استكشاف حلول البيانات الضخمة والأتمتة في العديد من مناطق عملياتها عبر الاستفادة من الإمكانات التحويلية التي يوفرها اتجاه الصناعة 4.0.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة : «سعداء بالعمل مع فرق الطلاب في هذه المسابقة لبناء الروبوت، ونتطلع إلى رؤية أفضل ما يمكن أن تخلقه العقول الشابة، حيث ينطوي هدفنا على شقين، الأول منح الطلاب فرصة لتطبيق معارفهم على تحدٍ صناعي حقيقي، والثاني تطوير حلول محلية إماراتية».