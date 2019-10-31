جمارك دبي توزع أعلام الدولة احتفالاً بيوم العلم

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة الاحتفال بيوم العَلم الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام، في ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة الدولة، وزعت جمارك دبي وبالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات وضمن حملة حماة العلم تم توزيع 200 علم من أعلام الدولة على الموظفين وكتيبات تحتوي على بروتوكول العلم والتعريف به .

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، إن الفعالية جاءت بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات ضمن مبادرة «حماة العلم» إحدى مبادرات يوم العلم التي تم اعتمادها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتوزيع الأعلام على الموظفين ونشر ثقافة علم الدولة تجسيداً لمعاني الفخر والاعتزاز بعلم الإمارات الذي يمثل رمز وعزّة الوطن.

وقال محمد خليفة بن عزير المهيري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مؤسسة وطني الإمارات، إن حملة «حُماة العلم» بدأت منذ 5 سنوات وهي الآن في عامها السادس تهدف إلى غرس روح الانتماء والولاء لهذا الوطن.