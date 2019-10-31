المتسوق في الإمارات يمتلك 5 تطبيقات

المصدر: دبي - البيان

يحرص المتسوقون في الإمارات على التنقل بين الوجهات التقليدية والرقمية أثناء البحث عن المنتجات والخدمات وشرائها بحسب تقرير «المتسوق المتصل» أصدرته شركة «سيلزفورس».

وأشار التقرير إلى أن 14% من عمليات الشراء تتم عبر «نقاط التماس» الرقمية الناشئة المنفصلة تماماً عن متاجر التجزئة التقليدية التي تعود للتجار والعلامات التجارية المختلفة.

وبحسب التقرير وفي عصر الاتصال الدائم بشبكة الإنترنت، والتفاعل الشخصي الكبير، وبروز نماذج أعمال جديدة كالبيع المباشر إلى المستهلكين، فإن السوق لا يبدو اليوم كما كان عليه في السابق حيث يشير 88% من المتسوقين في الإمارات إلى أنهم يتسوقون عبر مجموعة مختلفة من المتاجر التقليدية والعلامات التجارية ومنصات التسوق الإلكترونية على الإنترنت.

وأفاد 77% من المتسوقين في الإمارات إلى ميلهم للتسوق من علامة تجارية محددة يعرفونها فيما تعد تجارب التسوق الحصرية والعروض الترويجية وسيلة قيمة للشركات لبناء علاقات تمتاز بالولاء والربحية.

وفي الإمارات، يستخدم 51% من المتسوقين المحافظ على الهاتف المحمول و48% يستخدمون وسائل التواصل في حين يستخدم 28% تطبيقات المراسلة للقيام بعمليات الشراء.

وأضاف التقرير أن المتاجر التقليدية تبقى من الخيارات المهمة للاستكشاف والاختبار بالرغبات والتفضيلات في الإمارات، حيث إمكانية لمس وتجربة البضائع والشعور بها وما توفره هذه المتاجر من تجربة بيع شاملة،إلى جانب حقيقة الحصول الفوري على البضائع.