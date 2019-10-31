«إيرباص» تخفض تقديرات التسليم

المصدر: باريس - أ ف ب

خفضت إيرباص أمس تقديراتها لعمليات تسليم الطائرات 2019 ما يعكس العلاقة غير المتوازنة بين وتيرة الإنتاج ونجاحاتها التجارية.وأكدت المجموعة أنّ مصنّع الطائرات سيسلّم «نحو 860 طائرة تجارية» في 2019، بينما كان يخطط في السابق لتسليم ما بين «880 و890» هذا العام.

وفي الأشهر الأولى من العام سلّمت المجموعة 571 طائرة مقابل 503 في الفترة نفسها من 2018 غير أنّها تواجه صعوبات بالأخص على صعيد وتيرة إنتاج طراز «A321 ACF» التي «تبقى طموحة».

وأدت العام الماضي تحديات خاصة بالمحركات التي تنتجها «برات&ويتني» وصعوبات على صعيد المحركات النفاثة التي تطورها مجموعة «سي. أف. أم»، إلى تباطؤ عمليات التسليم.