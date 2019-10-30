دبي وجهة أولى تجارب «تويستيد لندن» خارج بريطانيا

المصدر: دبي- البيان

توجّه دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» دعوتها للجمهور لخوض تجربة مميزة لتذوق وجبات كلاسيكية وأخرى جديدة يقدّمها مطعم «تويستيد لندن»، أحد أشهر المطاعم البريطانية، الذي يقدم خدماته عبر الفيسبوك، والذي سيتواجد في دبي لأسبوع واحد فقط ليقدم للجمهور فرصة تذوق مأكولاته الخاصة من شطائر البرجر الشهية، والبطاطا المقلية بالإضافة إلى أصناف أخرى جديدة ستتوفر للطلب عبر «ديليفرو» بداية من 28 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2019.

وسيقدم «تويستيد لندن» للجمهور مجموعة من أفضل الأصناف المدرجة على قائمته، ومن بينها شطيرة البرجر النباتي KFV التي تم اختيارها كأفضل شطيرة برجر نباتية من موقع The Little London Vegan وشطيرة «ذا بيج شوت» و«هاشتاج» و«وايلد ويست».