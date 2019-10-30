مختبر رقمي لتطبيقات أعضاء سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الحائز على جوائز في أبوظبي، عن فتح تسجيل مختبره الرقمي للتكنولوجيا المالية لاستقبال تطبيقات الأعضاء حيث يمكن للمهتمين التواصل على fintech@adgm.com.

ويدرك المختبر أن واحداً من أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية لتعزيز قدرتها على احتضان الابتكار يتمثل في عملية البحث ودمج نظمها القديمة بالحلول الجديدة التي يوفرها قطاع التكنولوجيا المالية ومقدمو خدمات التكنولوجيا مما يعيق تعاونها مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

وسيعمل المختبر على دعم وتمكين إنشاء واجهات الربط البرمجي الآلية والأجهزة الافتراضية للنظام والبيانات والتطبيقات التي ستتيح ربط الأنظمة القديمة للمؤسسات المالية مع شركات التكنولوجيا المالية.