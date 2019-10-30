العربية للعطور نحو المشاركة في عرض شراء «بارنيز»

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

تشهد صفقة بيع «بارنيز» منافسة كبيرة من مستثمرين مهتمين بالشراء مما يرجح حدوث المزيد من المفاجآت هذا الأسبوع.

وأبلغ ديفيد جاكسون، «ذا بوست» إنه يعتزم الدخول في جلسة الاستماع النهائية لعميلة البيع يوم الخميس بمحاولة في اللحظة الأخيرة لشراء سلسلة المتاجر التي يبلغ عمرها 96 عاماً.

ورفض جاكسون تحديد قيمة الشيك، لكنه وعد بأن يكون العرض «سخياً» بحدود 271.4 مليون دولار لحقوق الملكية الفكرية في بارنيز من خلال «أوثنتيك براندز جروب للترخيص».

وجاكسون هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة استثمار العالمية ومقرها دبي، والتي اشترت بارنيز 2007 مقابل 942 مليون دولار - يأتي إلى طاولة المفاوضات بالتعاون مع «العربية للعود»، أكبر تاجر تجزئة للعطور في الشرق الأوسط، التي تشغل قرابة 900 متجر حول العالم، بما في ذلك السعودية ولندن وباريس وفي تايم سكوير في نيويورك.

ووصف جاكسون الشركة بأنها ستكون شريكا استراتيجيا ومالياً مشيراً إلى وجود شركة شرق أوسطية ثانية مستعدة لتمويله لشراء بارنيز، لكنه رفض تحديدها.

وبحسب الصحيفة فإن الفريق يخطط لإبقاء متاجر بارنيز السبعة المتبقية مفتوحة، بما في ذلك المتجر الرئيسي في مادسيون أفنيو على الرغم من إفلاس الشركة في أغسطس.