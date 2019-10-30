منتدى قيادة الأعمال الآسيوي يحتفي بعام التسامح 6 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

يحتفل منتدى قادة الأعمال الآسيوي بعام التسامح في دولة الإمارات بنسخته السنوية الثانية عشرة، مع إصدار خاص لحفل جوائز المنتدى الذي يقام 6 نوفمبر 2019 في فندق «جميرا أبراج الإمارات» بدبي تحت شعار «القيادة الشاملة في عالم مترابط: دفع عجلة التقدم والاستدامة من خلال التسامح»، وسيقام الحفل تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وبالتعاون الرسمي مع وزارة الاقتصاد في الدولة.

ويتوقع حضور ما يقرب من 250 ضيفاً من القادة الذين يمثلون العديد من الدول الآسيوية في ليلة توزيع الجوائز التي سيتم خلالها تقدير 15 من الرواد الملهمين، عرفاناً بإسهاماتهم المتميزة في تقدم المنطقة وتطورها، وتسهيل فرص التواصل والتعارف وتبادل المعرفة بين القادة الذين يحظون بشهرة عالمية واسعة.

وسيتم إبراز قيم التعاون من خلال النسخة الحالية من المنتدى الذي تم تصميمه ليكون بمثابة محطة تاريخية، مع تقديم منصة قيادية من خلال أنشطته المبتكرة الجديدة، بما في ذلك الجلسات النقاشية والحوارية بالتعاون مع محطة «سي إن بي سي العربية» ومجلة المنتدى التي تنشر بالاشتراك مع «إتش تي ميديا» في الهند.

وتقول ماليني مينون، المؤسس المشارك للمنتدى: «كان عام 2019 حافلاً بالإنجازات غير المسبوقة، بينما نواصل الابتكار والتحول، بما يتوافق مع الطاقة الديناميكية التي تتسم بها روح العصر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في آسيا».