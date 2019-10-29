مطار دبي يضيف رحلتين من وإلى باكستان أسبوعياً

المصدر: دبي - البيان

أضاف مطار دبي الدولي المزيد من الخيارات للمسافرين من وإلى باكستان بإطلاق رحلتين جديدتين أسبوعياً إلى فيصل آباد ومولتان.

وتم الاحتفال بإطلاق الرحلات الجديدة في حفل الافتتاح في المبنى رقم 1 أمس، حيث استقبل جمال الحاي، نائب الرئيس لمطارات دبي، غلام دستاجير، سفير باكستان لدى الإمارات، وأحمد أحمد أمجد علي، القنصل العام لباكستان في دبي، وكبار ممثلي الخطوط الجوية الباكستانية. وتعتبر باكستان رابع أكبر سوق لمطارات دبي من حيث حجم الركاب، حيث تدير أربع شركات طيران وطنية 268 رحلة أسبوعية إلى ثماني وجهات. وبلغ عدد المسافرين بين دبي وباكستان 2 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2019.