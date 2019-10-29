149 دولاراً متوسط إنفاق الزائر لأبوظبي في ليلة واحدة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشف استطلاع رضا الزوار في أبوظبي أن معدل إنفاق الزائر في العاصمة خلال ليلة فندقية واحدة يصل إلى 149 دولاراً (547.36 درهماً).

وبحسب الاستطلاع، الصادر عن دائرة الثقافة والسياحة، فإن إنفاق الزائر ليلة واحدة يتوزع بواقع 42% على الإقامة و20% على التسوق و17% على المأكولات والمشروبات، و11% على المواقع والأماكن، بينما تصل إلى 10 % للتنقل.

ووفق الاستطلاع، وصل إجمالي إنفاق الزائر الذي يغادر في اليوم نفسه من دون الإقامة إلى 123 دولاراً (451.8 درهماً) موزعة بنحو 28% للتسوق و27% للتنقل و23% للمأكولات والمشروبات و22% للمواقع والأماكن.

وحافظت أبوظبي على المرتبة الأولى كأسرع المدن نمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الزوار الذين يمضون ليلة واحدة على الأقل، بمعدل نمو سنوي مركب 16.7% في الفترة بين 2009 و2018، وفقاً لمؤشر ماستر كارد السنوي للمدن العالمية المقصودة لعام 2019 الصادر سبتمبر الماضي.

ويقدر عدد الزوار الذين يقيمون في أبوظبي ليلة واحدة بنحو 48%، بينما يقدر عدد الزوار الذين يغادرون في نفس اليوم 52%. وتشير البيانات إلى أن نسبة 70% من الزوار جاؤوا إلى أبوظبي للمرة الأولى بينما 30% قدموا إلى أبوظبي سابقاً.

وتتنوع أسباب زيارة أبوظبي، إذ يستحوذ الترفيه على 56% ثم سياحة الأعمال 17% و12% لزيارة العائلة والأصدقاء و10% نقطة عبور «ترانزيت»، و2% ركاب السفن السياحية.