تخفيضات كبيرة في «دبي مول»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «دبي مول»، أكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، أنه سيتيح الفرصة لزواره للاستمتاع بخصومات استثنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع عروض التخفيضات الكبرى التي ستستمر 3 أيام.

وخلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، يمكن للزوار التسوق في متاجر العلامات التجارية المفضلة لديهم، والاستفادة من خصومات تتراوح بين 25 إلى 90% في مئات المتاجر.

وسيحصل الضيوف على خصم إضافي بنسبة 10% عند شراء بطاقة «إعمار للهدايا» خلال الأيام الثلاثة للتخفيضات الكبرى.

ويضم «دبي مول» أكثر من 1350 متجراً وما يزيد على 200 مطعم ومقهى، ليكون وجهة مثالية لتمضية أروع الأوقات بعطلة نهاية الأسبوع، والاستمتاع في الوقت ذاته بباقة استثنائية من العروض الترويجية والتجارب الترفيهية المناسبة لكل أفراد الأسرة.