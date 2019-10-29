تراجع صافي أرباح«فيليبس» الهولندية خلال الربع الثالث

المصدر: أمستردام - د ب أ

أعلنت شركة صناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الهولندية «فيليبس»، عن تراجع صافي أرباحها القابلة للتوزيع خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى 208 ملايين يورو، مقابل 292 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أرباح السهم الواحد إلى 0.23 يورو، مقابل 0.31 يورو للسهم خلال الربع الثالث 2018. كما تراجعت أرباح التشغيل خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 211 مليون يورو، مقابل 307 ملايين يورو خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وتراجعت أرباح التشغيل للسهم الواحد إلى 0.23 يورو، مقابل 0.32 يورو العام الماضي. في الوقت نفسه، زادت قيمة مبيعات «فيليبس» خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 4.7 مليارات يورو.