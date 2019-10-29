140 سفينة تعمل بالطاقة النظيفة في كوريا الجنوبية

المصدر: سيئول - د ب أ

أعلنت وزارة المحيطات والمصائد الكورية الجنوبية اعتزامها تنفيذ خطة لاستبدال 140 سفينة تابعة للدولة بسفن تعمل بالطاقة النظيفة بحلول 2030 بما يتفق مع المعايير البيئية الصارمة التي تم إقرارها مؤخراً على المستوى الدولي.

وقالت الوزارة في بيان إن المشروع سيساعد كوريا الجنوبية في خفض كميات الغبار والغازات المسببة للاحتباس الحراري وملوثات الهواء ويساهم في تطوير تقنيات جديدة في مجال صناعة السفن صديقة البيئة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقانون يلزم المؤسسات العامة بتسيير كل سفنها بمصادر الطاقة النظيفة بحلول 2030.

يأتي ذلك في الوقت الذي أمرت فيه المنظمة الدولية للنقل البحري السفن العاملة على طرق الملاحة الدولية بتقليل كميات الكبريت في الوقود المستخدم في هذه السفن اعتباراً من العام المقبل.