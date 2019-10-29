الاستدامة تُعيد رسم ملامح قطاع تصنيع الأغذية

المصدر: دبي - البيان

توصلت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة «أكسنتشر» إلى أن الاستدامة سوف تُعيد رسم ملامح قطاع تصنيع الأغذية عالمياً. وذكرت الدراسة أن عوامل مثل انتشار التحول الرقمي وتنامي دراية المستهلكين حول الاستدامة في قطاع تصنيع الأغذية مع ارتفاع مستويات الوعي البيئي، تُسهم في تغيير ملامح القطاع بأسره، لا سيّما وأنّ نصف مستهلكي العالم باتوا مستعدين لدفع أسعار أعلى مقابل المنتجات المستدامة.

وقال لارس هولمكويست، نائب الرئيس لشؤون حلول التغليف والعمليات التجارية لدى شركة «تيترا باك»: لا بد لكل الجهات العاملة في قطاعي التصنيع والتغليف أن تركّز على الاستدامة بشكل جدي لتحقيق النجاح على المدى الطويل؛ فالاستدامة تتطور وباتت جزءاً من المستقبل، وأصبح اعتمادها أمراً حتمياً لدى كافة الأطراف الفاعلة في القطاع.