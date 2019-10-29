تعاون بين «الإمارات للألمنيوم» ومعهد «ماساتشوستس»

المصدر: دبي - البيان

بدأت «الإمارات العالمية للألمنيوم» جولة جديدة من شراكتها البحثية مع معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا.

فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، استضافت الشركة طلاب الدراسات العليا من معهد ديفيد كوخ لتطبيقات الهندسة الكيميائية التابع لمعهد ماساتشوستس ضمن برنامج صمم ليجمع بين أحدث أساليب التفكير الأكاديمي وخبرة الشركة في المجال الصناعي.

وقال عبدالله الزرعوني، نائب رئيس تطوير ونقل التكنولوجيا في الشركة: إنها الدفعة الخامسة من مشاريعنا مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويسعدنا الاستمرار في هذا التعاون.

لقد حقق هذا البرنامج المبتكر العديد من الفوائد للطرفين منذ عام 2015، حيث ساعد في اطلاع مهندسي الشركة على أحدث أساليب التفكير الأكاديمي وتحويل الابتكارات العلمية إلى صناعات حقيقية.

كما ساهمت المشاريع السابقة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في خفض التكاليف بقيمة تفوق المليون دولار في العام الواحد.