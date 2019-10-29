تراجع أرباح "كانون" اليابانية خلال الربع الثالث

المصدر: طوكيو - د ب أ

تراجعت أرباح شركة صناعة آلات التصوير اليابانية «كانون» خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 42.7% سنوياً إلى 26.52 مليار ين مقابل 46.26 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت أرباح السهم الواحد إلى 24.93 يناً مقابل 42.84 يناً للسهم خلال الربع الثالث من العام الماضي.

كما تراجعت أرباح التشغيل خلال الربع الثالث بنسبة 43.7% سنوياً إلى 38.45 مليار ين مقابل 68.33 مليار ين خلال الربع الثالث من العام الماضي. وتراجعت مبيعات «كانون» خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 6.2% إلى 869.5 مليار ين مقابل 926.5 مليار ين خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وتتوقع الشركة وصول إجمالي أرباحها الصافية القابلة للتوزيع خلال العام الحالي ككل إلى 140 مليار ين بانخفاض نسبته 44.6% عن العام الماضي.