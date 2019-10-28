دبي ضمن أشهر وجهات الخطوط الجوية البريطانية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكرت الخطوط الجوية البريطانية أن دبي احتلت المرتبة الرابعة ضمن قائمة ضمت أشهر وجهات العطلات للناقلة البريطانية بعد كل من نيويورك، وأورلاندو، ولاس فيجاس.

كما جاءت دبي ضمن أكثر وجهات العطلات حجزاً لعام 2020 لدى شركة «بريتيش إيرويز هولديز» التابعة للخطوط الجوية البريطانية، محتلةً المرتبة الرابعة ضمن 7 وجهات إلى جانب كل من: بونتا كانا في الدومينيكان، وكانكون ستي، وبربادوس، وأنتيجوا، وموريشيوس، وكيب تاون، وكان شهر يناير الشهر الأكثر شعبية للباحثين عن الشمس والاستمتاع بالمدينة.

وذكر تقرير شركة الخطوط الجوية البريطانية أن هناك بعض الأماكن لا بد من رؤيتها ومنها دبي، واصفاً إياها بأنها «المدينة المشعة التي نهضت من بطن الصحراء وتعطي انطباعاً مذهلاً لأول وهلة، بشواطئها الرائعة وشمسها الحاضرة على مدار العام، ما يجعل الناس يترددون عليها مراراً».

وقالت كلير بنتلي، العضو المنتدب لدى شركة «بريتيش إيرويز هولديز»: «يحب المصطافون في المملكة المتحدة السفر، وتُظهر قائمة العطلات الساخنة في الشركة مزيجاً من الوجهات الشعبية الجديدة واليومية التي ستكون كبيرة بحلول 2020».