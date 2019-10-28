علي النقبي أول عربي يترأس المجلس العالمي للطيران الخاص

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

انتخب المجلس العالمي للطيران الخاص وطيران رجال الأعمال «IBAC» علي أحمد النقبي، الرئيس المؤسس لاتحاد الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا»، ليشغل منصب رئيس المجلس العالمي للطيران الخاص بداية من يناير المقبل، ليكون بذلك أول عربي يشغل هذا المنصب.

جاء اختيار علي النقبي بناءً على نجاحاته وتفانيه في خدمة قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال على مدى السنوات الماضية، إذ كان قد تولى منصب نائب رئيس المجلس العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويلبي مجلس إدارة «IBAC» الاحتياجات المتنوعة لقطاع طيران رجال الأعمال في العالم، ويعمل في جميع محافل المنظمة الدولية للطيران المدني التي تؤثر في طيران رجال الأعمال، إضافة إلى إدارة المجلس.