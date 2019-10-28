«دبي للسياحة» تعزز التعاون مع الصين

المصدر: دبي - البيان

شاركت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي في فعالية «الصين الجميلة» لعام 2019، والتي نظمتها وزارة الثقافة والسياحة الصينية، بمشاركة أكثر من 220 ممثلاً عن قطاعي السياحة والإعلام، واستضافتها دبي، بحضور الشيخ جمعة آل مكتوم، ولي شوانغ، القنصل العام للصين في دبي، وحور الخاجة، من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وقالت حور الخاجة خلال كلمتها إن الصين مصدر رئيسي للسياح بالنسبة لدبي، ومن خلال سلسلة من التعاون الاستراتيجي وخطط التسويق إلى الصين، أصبحت دبي الوجهة السياحية الجذابة ذات الشعبية الكبيرة بين الصينيين. واستعرض الحدث تاريخ الصين وثقافتها ومواردها السياحية الجذابة من الإدارات الثقافية والسياحية من 11 مقاطعة إلى صناعة السياحة في الإمارات.

وقال القنصل الصيني، إن السياحة مهمة للغاية للعلاقات الثنائية بين الصين والإمارات، حيث تعد جسراً مهماً لتعزيز التفاهم المتبادل، كما أنها حافز للتعاون العملي في المجالات الأخرى، أيضاً تعد جزءاً مهماً صمن مبادرة الحزام والطريق.

وأشار إلى أنه في 2018 بلغ عدد السياح الصينيين الذين دخلوا ومروا عبر مطار دبي 3.77 ملايين سائح، بينما بلغ عدد السياح الزائرين 875 ألف سائح، ما يجعلها رابع أكبر سوق سياحي في الإمارة.